"Dit wordt een klassieker": Schotse schrijver Douglas Stuart haalt met debuutroman Booker Prize binnen

Douglas Stuart emigreerde zelf naar Amerika, waar hij in de modewereld werkt. Hij heeft intussen al een tweede roman klaar: "Ik schrijf al vele jaren, maar mensen kennen mij nu pas." De Booker Prize draagt hij op aan zijn vroegere stadsgenoten de Glaswegians, "die de dingen altijd rechtuit zeggen". En hij is trots dat hij de tweede Schot is die de Booker wint, na James Kelman in 1994 met “How late it was, how late it was”.