Tia Hellebaut steunt campagne: "Gezonde levensstijl is belangrijk als je kinderen wil"

De nieuwe campagne is vooral bedoeld voor jongeren vanaf 18 jaar en moet hen bewust maken van het belang van een goede gezondheid als je kinderen wil. "Zo'n campagne is zeker nodig", zegt Tia Hellebaut. "Dat mensen het soms moeilijk hebben om een kind te krijgen, ligt vaak nog in de taboesfeer. En deze campagne maakt dat probleem misschien makkelijker bespreekbaar en leidt mogelijk naar kanalen die je kunnen helpen. Want vrouwen krijgen nu vaker op latere leeftijd een kind en dat maakt het moeilijker en ook de vruchtbaarheid bij mannen neemt af. Dat zijn zeker elementen waarmee wensouders rekening moeten houden. En een gezonde levensstijl is dan zeker een eerste vereiste."