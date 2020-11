Tielt-Winge vernieuwt "Label Diervriendelijke Gemeente" niet: "Slecht nieuws voor dierenliefhebbers"

Burgemeester van Tielt-Winge Rudi Beeken (Open VLD) reageert: “Er zijn een aantal specifieke voorwaarden in opgenomen waar het als lokaal bestuur erg moeilijk is om aan tegemoet te komen, zoals bijvoorbeeld geluidsarm vuurwerk. We hebben dan beslist om niet in te gaan op dat vernieuwde label, los van het feit dat we al het mogelijke doen om diervriendelijk te zijn. Als je correct bent met jezelf kan je het label moeilijk aanvragen als je al op voorhand weet dat je niet aan alle voorwaarden kan voldoen. Het is spijtig, maar het is nu eenmaal zo.”