Toerisme Oost-Vlaanderen promoot onbekende wandelingen door coronadrukte

Volgens Ellen Van Wulpen van Toerisme Oost-Vlaanderen zijn vooral de bossen heel populair, net als de kindvriendelijke routes. "De wandelaars hebben ook de twee nieuwe netwerken in het Waasland ontdekt. Maar via sociale media delen we nu ook elke week een wandel- of fietstip, om de minder populaire routes te promoten, waardoor de wandelaars meer gespreid worden. We laten ons daarvoor leiden door vakanties, drukte en ook de weersvoorspelling. Als het gaat regenen, raden we mensen meer aan om in een bos te wandelen, omdat de bomen iets meer beschutting geven. Mensen delen dan ook reacties en foto's van hun wandeling met #route. Zo is de cirkel rond."