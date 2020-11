Tot 80 procent van haatmisdrijven geseponeerd, onderzoekster: "Het is vaak woord tegen woord"

Tot vier vijfde van de haatmisdrijven in ons land wordt gesepondeerd. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van gelijkekansencentrum Unia. Bij haatmisdrijven gaat het vooral over beledigingen of geweld op basis van de afkomst van het slachtoffer. Dat zo veel zaken worden geseponeerd heeft zijn redenen, zegt onderzoekster Sarah Van Praet. "Het is een ingewikkelde wetgeving en er is vaak geen bewijs", aldus de onderzoekster.