UGent-onderzoekers bij wereldtop in onderzoek naar moordende schimmel onder salamanders

Al sinds de jaren ’70 zijn amfibieën in snel tempo aan het uitsterven. Pas eind de jaren ’90 was het duidelijk dat de doodsoorzaak een schimmel uit Azië was. Sinds de opmars van de schimmel zijn al meer dan 500 amfibieënsoorten in de problemen gekomen, en een 100-tal zijn effectief uitgestorven. Daarom is het onderzoek van groot belang.

“Het gaat over 2 schimmels", legt Frank Pasmans van de Universiteit van Gent uit. "De schimmel die in 2000 uit Azië hier opdook, geeft een grote sterfte bij onze inheemse salamanderpopulatie. We bestuderen hoe die schimmel dat doet, en wat we kunnen doen om die problemen zo veel mogelijk te beperken en liefst de schimmel hier buiten te krijgen.