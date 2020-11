Vandalen vernielen Vlaamse Leeuw en vlaggenmast van Paul: "Mijn mast kunnen ze plooien, maar mij niet"

Vandalen hebben het gemunt op de Vlaamse Leeuwenvlag en op de vlaggenmast van Paul Van den Bosch in Sint-Martens-Bodegem, in de buurt van Dilbeek. Paul begrijpt dat de Vlaamse Leeuw voor sommige mensen een doorn in het oog is. "Maar dat geeft niemand een reden om ze te vernielen", vindt hij.