Veldwachter in uniform betrapt op stropen in Aalst

De afgelopen weken ontving het Agentschap Natuur en Bos diverse klachten over geweerschoten na zonsondergang in het Kravaalbos bij Aalst. Daarop besloten de natuurinspecteurs om, samen met de lokale boswachter, een controleactie te organiseren.

Tijdens die controleactie werden een bijzondere veldwachter en een compagnon met geladen geweren aangetroffen in hun auto. De man droeg een uniform en reed rond in een wagen met veldwachteremblemen. "Een bijzondere veldwachter wordt aangesteld door de gouverneur en gaat na of de jachtregeling correct wordt nageleefd", legt Jeroen Denaeghel van Agentschap Natuur en Bos uit. “Er werden geen geschoten dieren gevonden, maar wellicht zaten ze gewoon nog in de voorbereidende fase van hun strooptocht."