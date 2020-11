Vuilniswagens op waterstof in Antwerpen: "Eerste 2 van de 15 wagens in Europa"

Antwerpen krijgt 2 vuilniswagens op waterstof met steun van het Europese REVIVE-project. "Zij testen in totaal 15 vuilniswagens uit in verschillende steden in Europa. Wij zijn bij de eersten die dit doen en zijn dus een echte voorloper", klinkt het. In de toekomst is het de bedoeling om in Antwerpen enkel nog vuilniswagens op waterstof te hebben.