Welke Hobbits droegen baarden? En hoe zag Midden-aarde er echt uit? Nieuw boek over de wereld van J.R.R. Tolkien

Die stukken worden nu gebundeld in een nieuw boek, dat “The Nature of Middle-Earth” zal heten (Het wezen van Midden-aarde) en dat in mei volgend jaar zal verschijnen. Het is het jongste deel in een reeks van uitgaven met teksten die in de enorme literaire erfenis van Tolkien zijn gevonden – de auteur overleed in 1973 – en die sindsdien postuum worden uitgegeven.