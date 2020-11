Werkgeversorganisatie VOKA: "Herstel Limburgse economie kan tot 2030 duren"

Economische groei is volgens VOKA-Limburg het enige antwoord op de schade die we momenteel lijden. "Met een groei van 2 % per jaar zou het nog tot 2030 duren eer we weer op ons groeiritme van voor de crisis zitten," zegt Johann Leeten. "En om te groeien zijn investeringen nodig, die zijn het nieuwe bloed in de economie en moeten mensen aan het werk houden. Daarom vragen we dat de overheid die investeringen stimuleert, onder meer door sneller vergunningen af te leveren en bedrijven toe te laten om hun investeringen versneld af te schrijven. 47 % van de bedrijven liet ondertussen aan VOKA weten dat ze ook willen investeren."