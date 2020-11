Zeldzame velduil gespot in Gents natuurgebied: “Wie weet komt hij hier overwinteren, dat zou uniek zijn”

Wie gaat wandelen in de Bourgoyen in Gent ziet daar overdag misschien wel 1 of 2 velduilen vliegen. De uilen zijn op dit moment op doorreis of plannen om te overwinteren in het natuurgebied. Dat laatste zou uniek zijn, want dat is nog nooit gebeurd. Velduilen komen in de winter voornamelijk voor in de polders. In stedelijk gebied is dat uiterst zeldzaam.