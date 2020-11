Verbinding met nabestaanden: Brugge is eerste "compassionate city" van België

Corona heeft de noden op dat vlak de voorbije maanden nog sterker in de verf gezet. We maken momenteel een tweede lockdown door. Uitvaarten mogen door maximaal 15 mensen bijgewoond worden, kinderen tot 12 jaar niet meegerekend. Fysieke begroeting bij nabestaanden tijdens de uitvaart is verboden, net als een eventuele koffietafel achteraf. Rouwprentjes mogen niet uitgedeeld worden, maar moeten klaargelegd. Het maakt van elke rouwervaring een afstandelijke en strikt geregisseerde gebeurtenis, waarbij emoties quasi geen plaats meer krijgen.

Bovendien hebben honderden gezinnen al een gelijkaardige rouwervaring in het voorjaar verteerd. Het verdriet om het afscheid van een dierbare werd noodgedwongen in de kiem gesmoord en wat weken later ligt geen mens er nog van wakker. Door deze dynamiek zitten we intussen met hopen uitgesteld verdriet. Terwijl mensen elkaar na een overlijden in gewone omstandigheden langdurig (fysiek) nabij zijn, is die mantelzorg tot het minimum gereduceerd. Het gevolg: de rouw slaat nog diepere wonden dan ze anders doet. Een compassionate city maakt het verschil door dat gevoel te delen en bespreekbaar en zichtbaar te maken in de samenleving.