Brugge vangt 120 zwanen om ze op te hokken: "Verloopt vlot"

Vrijdag werd er vogelgriep vastgesteld bij 3 wilde vogels in het Vogelopvangcentrum in Oostende. Vogengriep is een virus dat niet schadelijk is voor de mens, maar wel voor pluimvee. Om verdere besmettingen te voorkomen, moeten alle vogels, kippen en eenden al sinds zondag opgehokt worden. Ook de 120 zwanen die in Brugge op de Reitjes rondzwemmen, moeten tijdelijk naar een nieuw onderkomen.

Zwanen kan je niet zomaar vangen, want als ze opgejaagd worden, vliegen ze weg. De stad heeft dus een plan bedacht. "We hebben ze enkele dagen geen eten gegeven. En vandaag lokken we ze met wat eten naar een kooi", vertelt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Over het algemeen verloopt het vlot. "Maar de ene zwaan heeft natuurlijk al wat meer honger dan de andere", lacht schepen Mercedes Van Volcem (Open VLD).

Wanneer de zwanen gevangen zijn, worden ze overgebracht naar de Brugse groendienst. Ze hebben daar een binnen- en buitenruimte. De eerste zwanen zijn er ondertussen aangekomen en hebben de zwemvijver al ontdekt.