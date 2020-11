Zware woningbrand vernielt twee huizen in Kortenberg

Het vuur sloeg van één huis over op een naastgelegen woning. Bewoner Karim Akoudad vertelt: "Ik hoorde vanmorgen al een hele tijd geruis op de eerste verdieping. Dat begon me te irriteren, maar nog voor ik naar buiten kon gaan om te kijken wat het was, kwam een buurman op de deur kloppen om te zeggen dat het huis van de buren in brand stond."