3.000 extra bomen in Heist-op-den-Berg: "Tot alle 43.000 inwoners een boom hebben"

In Heist-op-den-Berg zijn ze bezig aan een inhaalbeweging om meer bos te planten, en nu komen daar weer 3000 bomen bij. Die worden momenteel geplant op 2 braakliggende percelen van het OCMW, in Grootlo, een gehucht in deelgemeente Schriek. "Heist-op-den-Berg is een van de zogenoemde bosarmere gemeenten in de regio, maar er is dus verbetering op komst", zegt schepen van Milieu Sarah Wouters (Groen).