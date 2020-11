Mannen veroordeeld voor verkrachting tienermeisjes van 14 en 16

Een twintiger uit Arendonk is veroordeeld omdat hij een 14-jarig meisje heeft verkracht. Het meisje had de man leren kennen via sociale media. Toen ze afspraken op zijn appartement, dwong hij haar tot seksuele handelingen. Het slachtoffer had hem verschillende keren gezegd dat ze dat niet wilde. De man zei dat hij niet wist dat ze 14 jaar was. Hij is nu veroordeeld tot 3 jaar cel.