Joke haalt voor De Warmste Week massaal veel speelgoed op voor kansarme kinderen in Ronse: "Ieder kind verdient een Sinterklaascadeau"

Janssens is speelgoed gaan ophalen bij verschillende gezinnen en heeft in totaal genoeg verzameld om 300 Sinterklaaspakketten te kunnen maken. Zo'n pakket is bedoeld voor kinderen van 0 tot 10 jaar. En voor iedere leeftijdsklasse is er iets gepast: "Voor de baby's zijn er Bumba's en speeltjes met muziek. Voor de iets oudere kindjes zijn er puzzels en leesboeken. Er zijn ook poppen, auto's, fietsjes, er staat hier heel veel. En er is genoeg voor iedereen. Ik heb al veel blije gezichten gezien en daar doen we het voor."

