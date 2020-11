5.000 kankers minder opgespoord door COVID-19, "Stel onderzoeken en therapieën niet langer uit"

In een persmededeling van de Stichting tegen Kanker staat te lezen: "We weten nog niet wat de impact zal zijn van de tweede “lockdown”, zelfs al is die minder streng dan de eerste. De niet gestelde diagnoses betekenen niet dat er minder kankergevallen zijn, maar zouden wel kunnen betekenen dat de diagnose en behandeling in een later stadium worden gestart".

"Hierdoor bestaat het risico dat er wordt overgegaan tot agressievere behandelingen, om nog maar te zwijgen over de minder gunstige prognoses. Het is te vroeg om te weten of dit effectief zo is, maar het zou best kunnen dat dit een van de zware collaterale gevolgen zal zijn van de pandemie. Want zoals we weten, wachten kankers niet: hoe eerder de diagnose en start van behandeling, hoe groter de kans op genezing!"