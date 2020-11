Veel kinderen in Bijzondere Jeugdhulp gescheiden van broers en zussen: "Je krijgt apart leven"

"O zo schattig", gilt Leila als ze het nieuwe katje van haar broer ziet via een videogesprek. De band die ze hebben is kwetsbaar, zus en broer werden van elkaar gescheiden op zeer jonge leeftijd. Leila getuigt: "Je krijgt dan een apart leven en je ziet elkaar niet meer, hoort elkaar niet meer, dan verwatert de band."

Zes jaar was Leila toen ze met haar broertje thuis weggehaald werd door de jeugdrechter. Ze gingen eerst naar een observatiecentrum. Leila heeft nog wat foto's van die eerste periode. Op eentje staat ze met haar broer naast zich voor een verjaardagstaart. Al snel bleek dat zij naar een pleeggezin kon en haar broer moest naar een instelling. Ze groeiden op ver uit elkaar.

"Samen in een pleeggezin is nooit een optie geweest", vertelt Leila. "mijn pleegma zei altijd: jullie twee samen zijn veel te druk, en dat begrijp ik, ze had al twee dochters. Maar van de Jeugdzorg versta ik dat niet," voegt ze er aan toe. "Dat ze niet een gezin gezocht hebben voor ons twee. Mijn broer heeft nooit die kans gehad. Dat was gewoon boem-baf naar een leefgroep, alleen." Voor Leila is haar broer de enige familie die ze nog heeft.