Anderlecht krijgt nieuw treinstation

De nieuwe stopplaats ligt ook vlakbij een metrostation. "Dat is uiteraard geen toeval", weet Temmerman. "We willen de reizigers zo de kans geven om makkelijk over te stappen op ander openbaar vervoer, in dit geval de Brusselse metro." Hoe het station is ingericht blijft voorlopig nog even een geheim. Op 13 december, de dag van de opening, weten we meer.