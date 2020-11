Arbeiders vinden granaat op werf in De Haan, DOVO laat gecontroleerd ontploffen op strand: “Ze hebben geluk gehad”

De arbeiders vonden de granaat terwijl ze boringen deden op een werf in de Stationsstraat. Omdat ze dachten dat er weinig gevaar was, haalden ze het tuig met hun handen boven. Ze belden wel de politie, die op haar beurt de ontmijningsdienst DOVO op de hoogte bracht. Na wat onderzoek bleek er wel degelijk een probleem. De granaat stond op scherp en was aan het lekken. “Daarom werd het wapen meteen naar het strand gebracht ter hoogte van Vosseslag", zegt Dennis Goes van de politie, "waar DOVO het gecontrleerd heeft laten ontploffen."

Het is niet de eerste keer dat er in De Haan oorlogsmunitie wordt teruggevonden uit WOII. “Als je hier in de streek werken uitvoert, kan je altijd prijs hebben”, zegt Goes. “Gelukkig hebben die arbeiders de granaat niet met een bulldozer of ander zwaar materiaal geraakt. Want dan kon het veel erger zijn afgelopen.”