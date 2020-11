AZ Groeninge in Kortrijk geeft koelvesten voor covidafdelingen: "Ze geven 3 uren afkoeling onder warme beschermkledij"

Medewerkers van de covidafdelingen in het AZ Groeninge in Kortrijk werken voortaan met speciale koelvesten. AZ Groeninge is één van de eerste ziekenhuizen in ons land die zulke vesten heeft gekocht om de hittestress te verminderen. Veel zorgwerkers hebben daar last van omdat ze warme pakken en maskers moeten dragen om zich te beschermen tegen corona.