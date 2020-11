België officieel vrij van Afrikaanse varkenspest: goed nieuws voor de varkenskwekers (en voor jeugdkampen) 

Het herstellen van de normale status is goed nieuws voor de varkenskwekers. Zij kregen te maken met heel wat beperkingen voor de uitvoer, ondermeer China stelde een embargo in op de invoer.

Het FAVV noemt de Europese beslissing in dit verband "een duidelijk signaal voor derde landen die een embargo hadden ingesteld op Belgisch varkensvlees." Op Europees vlak zou het de handel in Belgisch varkensvlees alvast weer moeten vergemakkelijken, denkt het FAVV. Voor landen buiten Europa ligt het moeilijker. Daarvoor is eerst groen licht nodig van de Wereldorganisatie voor Dierengezondheid (OIE). Pas daarna zou er weer naar China kunnen worden uitgevoerd.

Federaal minister van Landbouw David Clarinval (MR) verwelkomt de Europese beslissing. "Het einde is in zicht en het stelt ons in staat om richting te geven aan de stappen die we moeten nemen om de embargo's van verschillende derde landen zo snel mogelijk op te heffen", zegt hij in een mededeling.

Door de varkenspest konden ook bepaalde jeugdkampen in Wallonië niet doorgaan, een moeilijkheid die dit jaar nog bovenop de coronacrisis kwam. Ook in dat opzicht is de Europese mededeling goed nieuws.