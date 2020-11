Belgische olympische atleten rollen sushi als teambuilding voor Tokio

"Ik ben nu vroeg op de dag al volop bezig met de rijst te bereiden die naar de atleten moet", zegt Junko Kawada, Antwerps sushichef in "Start je Dag". Kawada zal straks op vraag van het BOIC een onlineworkshop sushirollen geven aan 120 atleten die volgende zomer naar de Spelen van Tokio mogen. Aangezien fysieke bijeenkomsten door het coronavirus onmogelijk zijn, zocht het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité naar een alternatieve teambuilding in Japanse sferen.

"Straks komen er tien chauffeurs om de boxen met ingrediënten op te halen om bij de sporters thuis af te zetten. De olympiërs krijgen behalve rijst ook verse vis, zeewier, garnituur zoals komkommer en een rolmatje thuisgeleverd. Dan gaan we aan de slag", zegt Kawada op Radio 2 Antwerpen. De vraag is of Nafi Thiam ook goud zal halen in de Japanse keuken. "Het is technisch echt geen eenvoudige klus om sushi te rollen dus ik ben benieuwd. Wist je dat we in Japan ook veel minder grote porties eten? Een handvol stuks één keer per week volstaan voor de Japanner. Dat hoeft geen hele boot vol te zijn zoals mensen hier bestellen."

Junko Kawada baat in Antwerpen restaurant Ko'uzi uit. In 2013 werd ze vice-wereldkampioen sushi rollen. Vanavond krijgt ze hulp van de Antwerpse werelduurrecordhouder Victor Campenaerts. De wielrenner en zijn vriendin, zwemster Fanny Lecluyse, zullen als enige leerlingen fysiek in Junko's keuken meekoken op de stream.