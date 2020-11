Buren uit Berendrecht-Zandvliet-Lillo helpen elkaar met project "Polderbubbels" voor De Warmste Week

Naar aanleiding van de actie "Beste Buren voor de Warmste Week" van Radio 2 organiseert het Antwerps district Berendrecht-Zandvliet-Lillo het initiatief "Polderbubbels". In samenwerking met het vrijetijdscentrum De Schelde wil het district inwoners die nood hebben aan hulp of sociaal contact helpen. "We willen weer duidelijk maken wat het woord "buren" eigenlijk betekent. We leven allemaal op onszelf, maar zouden beter weer bewust worden van wie er achter welke deur woont. Zo sta je er niet alleen voor", legt schepen Sandra Suykerbuyk uit bij Radio 2 Antwerpen.