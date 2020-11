Bredene sluit 2 sportterreinen en 2 skateparken omdat het er te druk was

Met een 40-tal waren ze soms in de skateparkjes en op de sportterreinen die nu gesloten zijn. Om te bewegen uiteraard, maar vaak ook om gewoon wat bij te kletsen met elkaar. Dat is ergens wel begrijpelijk, vindt het gemeentebestuur, dat die jongeren nog eens fysiek willen samen zijn. Maar met zo veel en zonder afstand is compleet onverantwoord nu. "We hebben diverse pogingen gedaan om hen wat te sensibiliseren", zegt noodplanningscoördinator Philippe Peeters. "Maar uiteindlijk bleek er geen andere optie dan de vier terreintjes te sluiten. Het skatepark heeft een open infrastructuur, maar de technische dienst heeft er een hekken rond gebouwd, zodat je niet zo meer meer op het terrein kan."