Burgemeester Zaventem verbiedt evenement met onwettige coronasneltesten

"De testen die de vzw wil gebruiken zijn niet betrouwbaar", zegt burgemeester Holemans. "Ze kunnen leiden tot valse positieve of valse negatieve resultaten. Dit kunnen we niet toelaten. Bovendien mag zoiets niet georganiseerd worden zonder toestemming van de minister van Volksgezondheid. Daarom dat ik besloten heb om het evenement te verbieden. Inwoners die een coronatest willen afnemen, moeten hiervoor een afspraak maken met hun huisarts. Dit moet niet via een of andere organisatie gebeuren."