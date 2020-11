Negatief advies voor nieuwe carwash in Nossegem terwijl bouw bijna klaar is

Voor eigenaar Matthias Van Gael van Best Carwash komt het negatieve advies een beetje als een verrassing. "We hebben veel meer dan nodig de bezwaren die er een paar jaren geleden waren, opgelost. Zo hebben we extra isolatiemateriaal gebruikt om de lawaaihinder te beperken. Voor zover die er al zou zijn", vertelt Van Gael. Hij heeft er naar eigen zeggen een goed oog in dat de carwash in december kan open gaan, als de coronamaatregelen versoepeld worden. "Wij werken samen met een gespecialiseerd advocatenkantoor en zij hebben ons gegarandeerd dat we een waterdicht dossier hebben. Het is sowieso de bedoeling dat we binnenkort kunnen starten. Voorlopig mag dat in principe vanaf 13 december en dan gaan wij dus ook gewoon open gaan. We willen de meest milieuvriendelijke carwash van het land worden", besluit hij.