CAW Oost-Vlaanderen: “Huisartsen en medische diensten zouden meer kunnen doen tegen geweld binnen het gezin”

Net als overal is ook in Oost-Vlaanderen het aantal meldingen toegenomen over geweld binnen het gezin. Na afloop van de lockdown kwamen er op de gratis hulplijn 1712 bijna de helft meer meldingen binnen. Dezelfde trend was te merken bij de mobiele hulpverleners, die met koppels werken waarbij de politie al geweld vaststelde. Alain Slock van CAW Oost-Vlaanderen: “Lockdown en familiaal geweld versterken elkaar, dat zien we nu wel duidelijk in de cijfers. En het gaat dan niet alleen over geweld tegen de partner. Als gezinsleden constant bij elkaar zijn, en de relaties zijn al niet goed, dan is er maar een kleine vonk nodig. Als daar nog drank- of drugsgebruik bij komt, dan richt het geweld zich niet alleen naar de partner, maar delen de kinderen soms mee in de klappen of de psychische terreur."