Check: maken ziekenhuizen winst door meer coronapatiënten te registreren?

“Het is trouwens zo dat ziekenhuizen vzw’s of in ieder geval social profit zijn”, merkt Katrien Verschoren (Zorgnet-Icuro) nog op. “Het is momenteel onduidelijk in welke mate de covid-tegemoetkomingen het financiële gat zullen dichten. We verwachten een verlies voor de meeste ziekenhuizen. Stel dat er toch een beperkte winst is, dan wordt die niet aan aandeelhouders uitgekeerd, maar opnieuw geïnvesteerd in de organisatie en dus in de zorg voor de patiënt”.