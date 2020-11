Grondwetspecialist Hendrik Vuye: "Hoog tijd dat we ons beschermen tegen cowboyburgemeesters" 

Hendrik Vuye neemt onomwonden het woord "cowboyburgemeester" in de mond. "We hebben dat in de vakantieperiode ook gezien in Knokke waar burgemeester Lippens een aantal dagen de dagjestoeristen heeft verboden."

De - intussen ingetrokken - politieverordening in Willebroek was "flagrant buitensporig", dixit Vuye. "Handelaars zijn vervroegd om 18 uur moeten sluiten en hebben dus minder opbrengsten. Sommige mensen zullen ook beboet geweest zijn en zullen dus mogen betalen of advocatenkosten moeten maken."

Volgens Hendrik Vuye hebben de toezichthoudende overheden - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) en de Antwerpse provinciegouverneur Cathy Berx - ook niet goed gewerkt. "Ze waren het aan het onderzoeken, las ik. De verordening is zaterdag genomen en is wel tot eergisteren in werking geweest. De meeste burgemeesters gebruiken hun bevoegdheden met gezond verstand, sommigen niet. Het is hoog tijd dat we ons tegen zulke personen beschermen", klinkt het.