"De afgelopen 10 dagen verloren in ons land 3 vrouwen het leven door intrafamiliaal geweld"

Vrouw en Maatschappij, de vrouwenbeweging van de CD&V, roept vandaag de politici op om dringend werk te maken van een federaal actieplan tegen intrafamiliaal geweld.



“De afgelopen 10 dagen verloren drie vrouwen het leven door partnergeweld,” zegt Liesbeth Maris, voorzitter van Vrouw en Maatschappij, de vrouwenbeweging van de CD&V. “De 10de in Lebbeke, de 14de in Sint-Jans-Molenbeek, de 18de in Scherpenheuvel-Zichem. De tools om dit soort geweld te bestrijden voor het te laat is, zijn er: het tijdelijk huisverbod, de risicotaxatietool, het stalkingsalarm,... Maar ze worden in de praktijk nog te weinig of niet uniform toegepast. Waar wachten we nog op om die maatregelen over het hele land uit te rollen?”