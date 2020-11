Deuren vertellen verhalen van vluchtelingen in Klankenbos Pelt

In het opvangcentrum sloeg Félix Blume regelmatig een babbeltje met de mensen. Blume nam deel aan het dagelijkse leven en kende de bewoners heel goed. Hij liet hen met behulp van audioapparatuur verhalen in hun eigen moedertaal vertellen. Niet enkel over de zware tocht naar België of de situatie in hun thuisland, maar ook over lekkere recepten of leuke sprookjes. Het resultaat stak hij achter enkele houten deuren, gekregen van inwoners uit Pelt.

