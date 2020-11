Drie graduaatsopleidingen van Karel de Grote Hogeschool nietig verklaard: 200 studenten getroffen

In totaal zijn zo'n 200 studenten getroffen. Onder hen ook Maeva Van Muylders die het graduaat maatschappelijk werk volgt: "Een uur voor de les gisteren begon kregen we te horen dat we onze opleiding volgend jaar niet voort kunnen zetten", zegt ze in Start je dag. "Het voltijdse traject duurt normaal 2 jaar, het deeltijdse 3 jaar. Ik was al heel lang een gepaste opleiding aan het zoeken en dit voelde als thuiskomen."

"Zij mogen in elk geval het academiejaar afmaken", zegt Veerle Hendrickx. "We gaan ervoor zorgen dat ze alles wat ze hebben gedaan aan KdG, dat de credits (studiepunten) die ze verworven hebben bij ons, dat ze die mogen overnemen naar een andere opleiding, hetzij bij ons, hetzij op een andere hogeschool."

Maar dat ziet de studente niet zitten: "Het was net omdat dit een heel nieuwe manier van onderwijs was, dat ik er weer zin in had om een hogeschooldiploma te halen. Er zijn bijvoorbeeld geen examens maar we worden op allerlei andere manieren geëvalueerd, via coaching, taken, presentaties en dergelijke. Dit maakte het voor mij veel haalbaarder om een diploma te halen. De klassieke manier van onderwijzen ben ik een beetje beu."