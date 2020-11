Duitse politici in eigen parlement uitgescholden en gefilmd door bezoekers

Op de beelden zie je hoe een vrouw minister Altmaier ongevraagd filmt, terwijl ze zegt: "deze man heeft geen geweten. Hij spreekt over geweten maar hij heeft er geen". Altmaier zelf blijft er rustig onder, zegt dat hij zijn kiezers vertegenwoordigt, dat de dame mag protesteren maar dat hij een zuiver geweten heeft en stapt daarna in de lift. Daarna zegt de dame nog dat Altmaier "een opgeblazen wannabe koning is".

Ook op verschillende andere plaatsen in de Bondsdag maakten bezoekers dergelijke filmpjes. Volgens de veiligheidsdiensten in het parlement liepen de bezoekers vrij rond en konden ze in verschillende bureaus filmen. Parlementaire medewerkers sloten zich uit schrik op in hun bureau.

In het reglement voor parlementsleden staat dat de parlementsleden verantwoordelijk zijn voor hun bezoekers. Maar de AfD zegt dat deze actie niet bewust gebeurd is, dat ze de controle over die bezoekers kwijt was en zegt de actie 'te betreuren'.

De andere partijen in de Bondsdag spreken schande van het voorval. Ook de media hecht weinig geloof aan de uitleg van de Afd. Vandaag wordt bekeken of de parlementsleden in kwestie, een sanctie opgelegd krijgen.