Frustratie heerst bij Belgen: meer dan in onze buurlanden wordt hier gemord over de coronacrisis en de aanpak ervan

Ruim 1 op de 3 Belgen heeft de coronacrisis al gevoeld in zijn of haar portemonnee, dat is meer dan in de buurlanden maar wel in lijn met het Europese gemiddelde (39 procent). Het gaat dan vooral over (tijdelijke) werkloosheid en verlies van inkomen, moeite om leningen of huur af te betalen en spaargeld dat meer dan gepland moet worden aangesneden. Nog eens 1 op de 4 landgenoten verwacht die financiële impact in de komende maanden te zullen voelen.