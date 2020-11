Gouverneur Vlaams-Brabant verbiedt eindejaarsvuurwerk en kerstboomverbrandingen

Niet alleen vuurwerk, maar ook kerstboomverbrandingen, geluidskanonnen, wensballonnen en andere vuurtjes op openbare plaatsen zijn tot en met 17 januari verboden in Vlaams-Brabant. "Bij vuurwerk of kerstboomverbrandingen bijvoorbeeld is de verleiding heel groot om met meerdere mensen samen te komen. Dat is natuurlijk wat we vooral willen vermijden", aldus Spooren. Thuis in je eigen tuin een vuurkorf aansteken mag nog wel.