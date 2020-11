24-jarige Genkenaar gearresteerd voor bedreiging minister Zuhal Demir

Minister Zuhal Demir (N-VA) kreeg afgelopen dinsdag een dreigmail in het Turks. Ze kreeg daarvoor ook politiebewaking. Het parket van Limburg heeft gisteren een Genkenaar van 24 laten arresteren. Uiteindelijk bekende de man dat hij de mail had gestuurd. Volgens het parket beseft hij dat hij dat beter niet had gedaan en bood hij zijn verontschuldigingen aan.