Gezocht: nieuwe eigenaar voor "Nonkel Jules", spar van 12 meter: “Droom is om hem tijdens kerst op marktplein te zien”

“Ik heb de boom in 1991 gekocht op de markt”, vertelt eigenaar Julien De Dauw. “Tijdens de kerstperiode zette ik de boom in een emmer in huis en gaf ik hem regelmatig water. Als Kerstmis voorbij was, kreeg de boom tijdelijk een plaatsje in de tuin, maar elk jaar in december verhuisde hij terug naar binnen.” De boom werd al snel te groot en reikte tot aan het dak. Hij kreeg dan maar een mooie plaats in de voortuin, maar ook daar moet hij nu verdwijnen.