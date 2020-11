Gezocht: warm pleeggezin voor "Kobe" (6) omdat zijn mama regelmatig in het ziekenhuis ligt

"Er zijn verschillende vormen van pleegzorg", gaat Jana Bens verder. "Sommige kinderen zijn permanent in een pleeggezin maar andere komen enkel in het weekend, of om de twee weken of maar af en toe. Natuurlijk houden we rekening met wat een gezin aan kan en zoeken we voor iedereen een goede match."

In deze 'Week van de Pleegzorg' willen we ook veel aandacht geven aan de kinderen uit pleeggezinnen", zegt Jana Bens. "Omdat ze vaak vergeten worden maar er toch mee voor zorgen dat pleegkinderen zich thuis voelen. Pleegkinderen moeten vaak ook speelgoed en aandacht van hun ouders delen en dat mag je niet onderschatten. Daarom willen wij hen toch ook eens in de bloemetjes zetten."

Wie geïnteresseerd is in pleegzorg vindt daarover alle info op www.pleegzorg.be. Daar staat een overzicht van alle info-avonden. Voor Kobe is er een specifieke info-avond op 9 december.