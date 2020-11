Waarom heeft de paus op Instagram een foto van een schaars gekleed model "geliket"?

Natalia Garibotto is in Brazilië populair als gamer op Twitch, een platform waarop videospelletjes rechtreeks gestreamd worden. Haar Instagram-account heeft zowat 2,4 miljoen volgers. Daarnaast is ze ook fotomodel, en die foto's post ze graag op haar sociale media. Een welbepaalde "like" van een foto deed vorige week de wenkbrauwen fronsen.

Vanuit de officiële Instagram-account van paus Franciscus was namelijk op het "like"-hartje geklikt bij een foto van Garibotto, gekleed in een niet al te veel verhullend schooluniform. Het is niet duidelijk wanneer precies de "like" gegeven werd. Vorige vrijdag werd het alleszins opgemerkt door enkele plaatselijke nieuwsmedia. Een dag later was het hartje weg.

Coy & Co, het managementbureau dat Garibotto onder zijn hoede heeft, zag er alleszins genoeg publiciteit in en postte op zijn Instagram de boodschap dat "het bedrijf de officiële zegen van de paus gekregen heeft!"