Herkenaar verkoopt 380 kerstbomen voor het goede doel, maar... klanten mogen ze niet komen ophalen

Het begon als een kleine actie van Stefan voor de buren. "We wilden een kerstbomenverkoop doen voor de mensen in de buurt, en daarmee geld inzamelen voor Kom Op Tegen Kanker", vertelt de Herkenaar. "Mijn moeder is begin dit jaar namelijk overleden aan kanker. Maar de actie heeft zich over Schakkebroek verspreid als een lopend vuurtje en we hadden op sneltempo meer dan 380 bestellingen. Zelfs de burgemeester heeft er eentje besteld", lacht hij.

Stefan lijkt nu een beetje slachtoffer van zijn eigen succes. Doordat er zoveel mensen een kerstboom willen, mag hij van de gemeente door de coronamaatregelen geen afhaalmoment organiseren. "Dat zou normaal op 5 december plaatsvinden", vertelt Stefan, "want de dag ervoor kunnen we de kerstbomen afhalen bij tuincentrum Sampermans in Nieuwerkerken. Maar als iedereen tegelijkertijd een boom komt halen, is dat volgens de coronaregels een vorm van samenscholing. We hadden nochtans al een plan om alles via een drive-in en coronaproof te organiseren zodat niemand uit zijn wagen moest komen. We zouden dat straat per straat kunnen doen, maar dat mag dus niet. Ik zou de bomen ook allemaal kunnen leveren aan huis, maar ik heb de adressen niet van alle mensen die besteld hebben."