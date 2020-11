Hoe verging het Chris Ulmer, die 5 jaar geleden het internet charmeerde met complimentjes bij begin van elke schooldag?

Het gaf zijn non-profitorganisatie 'Special Books by Special Kids', waar eerst zijn eigen leerlingen en later vooral jongeren met beperkingen wereldwijd hun eigen verhalen kwijt konden, een enorme boost, met vervolgens miljoenen volgers op diverse sociale media. Uiteindelijk groeide het platform uit tot jongeren met allerlei diverse stoornissen en beperkingen, al dan niet in een rolstoel, of ze nu met autisme, Downsyndroom of een hersenbeschadiging te maken hadden. En hij gaat geen enkele stoornis of afwijking uit de weg. Zelfs als ze niet kunnen praten, zoekt Ulmer toch een manier om te communiceren. "Want", aldus Ulmer, "er zit schoonheid in ieders anders zijn, van wie dan ook."

Chris Ulmer: "De directe aanleiding om met 'Special Books by Special Kids' te beginnen was dat ik als trainer van een voetbalploeg zag dat, als ik mijn leerlingen met een leerstoornis uitnodigde, de spelers op geen enkele manier met hen contact legden. Om de eenvoudige reden dat ze niet wisten hoe die contacten te leggen. Niemand leert hen dat en ook niemand leert mijn leerlingen hoe ze contacten moeten leggen. De onverschilligheid op dat vlak was te opvallend. Hoe met elkaar functioneren? Op die vraag wilde ik een antwoord bieden." (Ruderman Foundation, mei 2019)