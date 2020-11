Ieper krijgt subsidie om afvalwater van afgelegen woningen te zuiveren

In landelijke gebieden zoals de Westhoek is het financieel en praktisch niet altijd haalbaar om alle woningen aan te sluiten op het rioleringstelsel. En dan is een IBA een alternatief. IBA staat voor "Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater". Zo'n installatie zuivert het afvalwater ter plaatse vooraleer het in een gracht wegloopt.

Minister Zuhal Demir (N-VA) maakte geld vrij om 50 van die IBA's te installeren in Vlaanderen. Bijna de helft daarvan dus komt in Ieper. Schepen van openbaar domein Yves Goudeseune (sp.a) reageert tevreden. "Met die subsidies kunnen we sneller werken maken van die individuele zuivering van afvalwater."