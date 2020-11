Leuvense schoorsteenveger maakt schoorstenen proper als "inspectiepiet" 

Als je in de regio Leuven nu al een zwarte piet op een dak ziet lopen, dan is dat misschien wel Arnold Van Gansewinkel. Van Gansewinkel heeft een bedrijf in Oud-Heverlee dat gespecialeerd is in schoorsteenvegen en de installatie van zuiveringssystemen voor houtkachels. Als schoorsteenveger moet Van Gansewinkel het dak op en dat doet hij tegenwoordig uitgedost in een pietenkostuum. "Ik heb daarvoor gebeld met Sinterklaas", vertelt hij in Start Je Dag op Radio 2 Vlaams-Brabant. "Om ervoor te zorgen dat de pieten niet te vuil worden door het roet, zorg ik er als inspectiepiet voor dat de schoorsteen schoon is. Ik kijk ook na hoe Sinterklaas en Zwarte Piet het best binnen komen op een propere manier."