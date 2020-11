Roeien over de Atlantische Oceaan met een zelfgemaakte boot? Jelle Veyt is het van plan 

Voor de boottocht over de Atlantische Oceaan, zijn de 3 mannen zich al lang aan het voorbereiden. "Al 6 maanden zijn we aan de boot aan het werken", vertelt Veyt. "Hij is van carbon gemaakt. Dat is een heel licht materiaal, zodat de boot niet te zwaar is en we ons plan kunnen trekken."

Dit weekend gaat de boot voor de eerste keer op het water. "We gaan de waterdichtheid testen. En we gaan de boot ook eens omdraaien, om te controleren of hij vanzelf weer rechtkomt, mochten we kapseizen. Maar Koen zit al 20 jaar in het vak, hij heeft al heel veel boten gemaakt, dus dat komt wel goed", lacht Veyt.

(Lees verder onder de foto.)