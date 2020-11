Kerstboom van Kortrijks loodgietersbedrijf is 2 meter groter dan die van Brussel

5 ton zwaar en 20 meter hoog is de kerstboom voor het loodgietersbedrijf Deneckere in Kortrijk. Dat is 2 meter hoger dan die op de Grote Markt van Brussel. "Een boom van 'maar' 5 meter kunnen we hier moeilijk plaatsen", zegt Frank Deneckere: "We hebben een jarenlange traditie om telkens bomen te plaatsen tussen de 18 en 22 meter. Die komen vaak van particulieren die ons zelf vragen om hem te komen halen omdat hij te groot geworden is en voor overlast zorgt bij hun buren. En ja, ook dit jaar zijn we er in geslaagd om weer een imposant exemplaar op de kop te tikken, al is het voor mij netzo belangrijk dat het een mooie boom is."