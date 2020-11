Kobra en Ibrahim Resaï kwamen vijf jaar geleden aan in ons land en hebben nu een naaiatelier in Hasselt

"Wij hadden in Iran al ervaring met naaiwerk", vertelt Ibrahim Rezaï, "en toen onze asielaanvraag werd goedgekeurd en wij op zoek gingen naar een baan, wilden we onze ervaring hier gebruiken. Daarom startten wij een retouchezaak "De Gouden Draad".

"We hebben het nu wat moeilijker door de coronacrisis, maar dat geldt voor iedereen, en al bij al hebben we nog voldoende werk. Het ging ook vlot om een onderneming op te starten. We hebben veel hulp gekregen en er is ook veel reclame gemaakt. We zijn nu zo'n twee jaar bezig en hopen van ons naaiatelier een mooie bloeiende zaak te maken."