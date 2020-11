Korpschef Zone Zuid in Brussel: "Corona heeft een grote kloof geslagen tussen ons en een deel van de bevolking"

In Jette werd deze week tot twee keer toe een politiepatrouille belaagd, onder meer toen ze drugsdealers betrapten. En vorig weekend raakten 3 agenten gewond in Elsene, toen ze een coronacontrole wilden uitvoeren. Wat is er aan de hand en wat te doen? "Terzake"-reporter Stein Falk ging mee het terrein op in Anderlecht, samen met de nieuwe korpschef van politiezone Zuid Jurgen De Landsheer.